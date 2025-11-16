ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は5日目、勝負の準優を迎える。注目は10Rだ。ターンテクニックを存分に発揮している今泉。実戦足は抜群で伸びも平均点はつく。的確ターンで押し切り、優出一番乗りを決める。当地周年4連続優出を目指す黒井は渾身（こんしん）の差しハンドルを入れる。3コースの井口は豪快に握って内枠勢に迫るか。行き足、伸びがいいカド中野も好勝負だ。＜1＞今泉友吾回り足が