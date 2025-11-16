後半のスタートからピッチに立ち、貴重な追加点を挙げた。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月15日に日本はラウンド32で南アフリカと対戦。３−０の完勝を収めた。スコアレスで迎えた48分、浅田大翔が先制点をゲット。これで勢いづいた日本は59分、リードを広げる。ネットを揺らしたのは、この日はベンチスタートで、ハーフタイムに小林志紋に代わって途中出場した吉田湊海だ。相手のビルドアップにハ