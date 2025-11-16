なにわ男子の藤原丈一郎（２９）が、構成、演出、出演の三役を務める舞台「じょうのにちじょう」（来年２月８〜１０日、大阪・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ箕面大ホール、２月２３日〜３月１５日・東京グローブ座）が上演されることが１５日、分かった。なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力や演技力を生かし、多方面で活躍する藤原。今回はさまざまなパフォーマンスや劇中映像、さらに恒例のものまねなど、や