前回王者が決勝トーナメント１回戦で大会を去った。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月15日にラウンド32でディフェンディングチャンピオンのドイツとブルキナファソが対戦した。先制したのはブルキナファソ。開始５分、敵陣ボックス内右でキープしたモハメド・ゾンゴが左足を一閃。強烈なショットでファーサイドのネットを揺さぶる。ビハインドのドイツは反撃を試み、いくつかのチャンスを作ったが、