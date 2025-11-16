DeNA3年目を終えた吉野光樹投手（27）に今シーズン中に待望の第一子が誕生していたことが15日、分かった。現在、母子ともに健康に生活を続けている。トヨタ自動車から22年ドラフト2位で入団した右腕は、九州学院（熊本）時代の同級生と長年の交際の末、24年1月1日に婚姻届を提出した。同年8月23日のヤクルト戦でプロ初勝利。昨年は結婚、初勝利と「二重の喜び」に包まれたが、今年は家族が増える「最高の喜び」を手に入れた