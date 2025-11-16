なにわ男子の藤原丈一郎（29）が、セルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」（26年2月8日から、大阪・東京建物Brillia HALL箕面大ホールなど）で、初の一人舞台に挑戦することが15日、分かった。30歳の誕生日を迎える来年2月8日、藤原の新たなチャレンジが幕を開ける。今作は自身が構成と演出を担当。披露するさまざまなパフォーマンスや劇中映像、藤原恒例のものまねなど、自らの手で世界観を膨らませた。やりたいことや、