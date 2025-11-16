ウクライナのゼレンスキー大統領＝8月、キーウ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、国営原子力企業エネルゴアトムを巡る巨額汚職事件を受け、国営エネルギー企業の再編に着手するようスビリデンコ首相に指示した。財務の監査と経営陣の刷新により、不正防止と透明性向上を図る狙い。ゼレンスキー氏はエネルゴアトムについて、専門的な監査役会を設立する必要があると主張。水力発電会社ウ