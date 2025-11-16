クロアチアの伝説が再びワールドカップに挑むことが決定した。現在40歳のルカ・モドリッチ率いるクロアチア代表は2026年ワールドカップの最終予選に挑み、フェロー諸島に3ｰ1で勝利をおさめた。これによりグループLを6勝1分の無敗で本大会出場を決めている。モドリッチはこれまで2006年、2014年、2018年、2022年のワールドカップで戦い、そして今回の2026年大会の出場が決まった。2016年からダリヨ・スルナに代わってクロアチア代表