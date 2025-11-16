15日夜、広島市東区で木造平屋建てから出火する火事がありました。 15日午後11時過ぎ、広島市東区福田で「平屋から炎が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。 消防車16台が出動し、火は約2時間後に消し止められました。 警察によりますと、この家に住む人と連絡が取れてないということです。 ※16日午前1時半現在での情報です