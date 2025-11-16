明石家さんま（70）が、15日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。誕生日プレゼントを贈るのが難しい大物スターの名前を明かした。さんまは13日に53歳の誕生日を迎えた俳優木村拓哉の誕生日プレゼントについて「毎年、オレが行っているブランド店から、11月になると電話がかかってきて『もう木村さんの買ってますから。店に置いてますから』って。毎年恒例で」と明かした。誕生日プレゼントを贈る難しさ