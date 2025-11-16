16日午前0時57分に桜島（南岳山頂火口）で噴火が発生し、噴煙は火口から4400ｍの高さまで上がりました。火口から東方向（鹿屋市輝北方向）に火山灰が流され、16日午前7時までに鹿児島市（桜島）では多量の降灰があり、降灰は宮崎県宮崎市まで予想されます。16日午前7時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。多量 鹿児島県：鹿児島市少量 鹿児島県：鹿屋市、垂水市、霧島市、曽於市、志布志市、姶良市、