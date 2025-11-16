[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]U-17日本代表は15日、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-17南アフリカ代表と対戦し、3-0で勝利した。後半3分にFW浅田大翔、14分にはFW吉田湊海と、攻撃をけん引してきたWエースが待望の今大会初ゴール。さらに27分にはセットプレーからDF藤井翔大がダメ押しの3点目を挙げた。ラウンド16となる2回戦に進んだ日本は、18日にベネズエラと北朝鮮の勝者と対戦する。