出場時間は短かったものの、平均20歳の前線トリオを形成して日本代表の未来を感じさせた。U-20ワールドカップを経てのA代表復帰戦を戦ったMF佐藤龍之介(岡山)は「自分のプレーをしっかりと出すところをフォーカスしてやりたい」と述べ、生き残りへアピールを狙っていく考えだ。19歳の佐藤は6月シリーズでA代表に初選出されてデビューを飾ると、国内組で戦ったE-1選手権でもメンバー入り。U-20日本代表として戦ったU-20W杯もあ