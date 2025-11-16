東京で開催されたデフリンピックの開会式。海外メディアから感動したとの声があがりました。81の国と地域から選手たちが参加した開会式には、多くの海外メディアが詰めかけました。式の様子を手話でリポートしていたドイツメディアは「とても感動した。太鼓の音の振動を体で感じることができ、元気をもらいました」と話していました。