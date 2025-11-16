犬の散歩で街の安全を見守る。そんな取り組みが注目されています。「わんわんパトロール隊」は、散歩をしながら子供や高齢者を見守り、不審者を街に寄せ付けないことを目的としていて、東京・台東区で行われた出陣式には、飼い主と36匹の犬が集まりました。警視庁は「不審なことを見かけたら通報してほしい」と呼びかけています。