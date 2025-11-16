愛知県小牧市で、高速道路の高架下で足場の解体作業をしていた男性が転落し、死亡しました。 【写真を見る】名古屋高速高架下で足場解体中の男性転落し死亡足場が揺れてバランス崩し14メートル下の国道41号に転落愛知・小牧市 14日午後11時半頃、小牧市小木東の名古屋高速道路の高架下で、「解体作業中の足場から作業員が約14メートル下に転落した」と消防に通報がありました。 転落したのは一宮市の片山皇二さ