群馬・藤岡市で、ハンターの男性が発砲したクマに襲われ重傷を負いました。15日午前、藤岡市三波川の山林で、狩猟中の男性がクマに襲われました。男性は顔などにけがをしていて重傷で、病院に運ばれる際、意識はなかったということです。警察によりますと15日は狩猟解禁日で、男性は仲間5人と一緒に狩猟をしていた際、クマを見つけ、複数人で発砲したところ襲われたということです。このクマは、体重約100kgの成獣とみられていて、