秋篠宮ご一家が、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の開会式に出席されました。また、式では、高市首相が選手たちを激励しました。15日午後5時半ごろ、秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さまは東京体育館の会場に到着されました。ご夫妻は、日本で初めて開催されるデフリンピックとの関わりが深く、2004年から出場する選手と懇談するなど交流を続けてこられました。秋篠宮さまは「多くの人々の心に残る大会になるととも