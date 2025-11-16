プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カツオの竜田揚げ」 「大根の酢しょうゆ漬け」 「ホウレン草とニンジンの黒ゴマ和え」 の全3品。 秋を感じさせる和食献立。カツオの下味や、副菜の酢しょうゆ漬けは早いうちに準備しておくと味が馴染みます。【主菜】カツオの竜田揚げ 『竜田揚げ』は紅葉が流れる竜田川に見立てて名づけられたとか。秋の夕食にピッタリですね。 ©Eレシピ