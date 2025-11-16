● 今日は2025年11月16日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日総合運：☆☆☆☆☆運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うよ