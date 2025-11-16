Ｘ（旧ツイッター）に寄せられた高市氏の発言を批判する投稿。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月15日】日本の高市早苗首相はこのほど、「台湾有事」は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると公然と述べ、台湾海峡問題への武力介入の可能性を示唆した。中国側による度重なる厳正な申し入れの後も誤りを改めず、国会で「従来の政府の立場を変えるものではない」と強弁、撤回を拒否している。高市氏の発