１５日のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」では、高市早苗首相が本格論戦に臨んだ国会予算委員会を特集した。高市首相と共産党・田村智子委員長の安全保障を巡る激論や、現在中国から猛抗議を受けている高市首相発言、小泉進次郎防衛相の「覚醒」など、さまざまな角度から注目が集まったことが伝えられた。一方で立憲民主党議員が、高市首相の自民総裁選時の「奈良のシカ」発言に関して約１５分、質疑を