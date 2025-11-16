FIFA U−17ワールドカップカタール2025・ラウンド32が15日に行われ、U−17日本代表と同南アフリカ代表が対戦した。今大会、U−17日本代表はグループBに組み込まれた。3日に行われた第1節でモロッコを2−0で破ると、6日に行われた第2節ではニューカレドニアと0−0で引き分けており、9日に行われた第3節ではポルトガルに2−1で勝利。この結果、グループステージ全体を通しての成績を2勝1分とし、首位でラウンド32へ進出した。