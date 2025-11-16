ロンドンで15日、イギリスで初めてとなるスタジオジブリの公式ショップが期間限定でオープンしました。初日は店の外まで行列ができるなど、多くの客で賑わいました。ロンドンで15日、スタジオジブリの公式ショップが期間限定でオープンしました。この店舗は、ヨーロッパとイギリスでスタジオジブリの公式パートナーを務める「メゾンジブリ」が運営しています。メゾンジブリによりますと、イギリスで公式ショップがオープンするのは