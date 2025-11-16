長野県飯山市で狩猟をしていたボートが転覆し、川に落ちた猟銃1丁が見つからず、警察がきょう、捜索することにしています。きのう午後0時半すぎ、73歳の農業の男性から「ボートが転覆し散弾銃を川に落とした」などと警察に通報がありました。ボートが転覆したのは飯山市の千曲川にかかる大関橋近くで、男性と女性の2人が乗っていましたが、自力で脱出し、けがはありませんでした。ボートは狩猟のために川を下っていたということで