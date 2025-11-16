浅田大翔、吉田湊海、藤井翔大がゴール、無失点でベスト16進出を決めたU-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。FW浅田大翔（横浜F・マリノス）のゴールで先制すると、FW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）が追加点。ディフェンス陣が無失点に抑え、ベスト16へと進出した。グループステージではモロッコに2-0で勝利、ニューカレド