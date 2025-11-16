友人を待つコスプレ姿の男性二人【漫画を読む】友人を待つコスプレ姿の男性2人だが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』は、シンプルな描写ながら、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は、2つの4コマ漫画を紹介するとともに、作者に最近気になるギャグやお笑いについて聞いた。■「私