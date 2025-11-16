廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド32で南アフリカ代表と対戦した。日本のスタメンは以下のとおり。GKは村松秀司、DFは藤田明日翔、元砂晏翔仁ウデンバ、メンディーサイモン友、MFは野口蓮斗、小林志紋、平島大悟、竹野楓太、和田武士、瀬口大翔、FWは浅田大翔というラインナップだ。開始４分に日本はさっそくビッグチャンスを演出。左サイドからの攻撃で