◇U―17W杯カタール大会決勝トーナメント1回戦日本3ー0南アフリカ（2025年11月15日カタール・ドーハ）サッカーのU―17W杯カタール大会は15日、決勝トーナメント1回戦が行われ、Uー17日本代表はUー17南アフリカ代表に3ー0と快勝。11年メキシコ大会以来、6大会ぶりに決勝トーナメント初戦を突破。2回戦（16強）ではUー17北朝鮮代表と対戦することになった。1次リーグを首位突破した日本は、前日にA代表が着用した「水平線