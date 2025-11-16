ボートレース住之江の「２０２５サザンカップ」は１５日、予選３日目が行われた。山下大輝（２９＝兵庫）は４号艇で出走した３日目３Ｒで４着。ツケマイを狙ったものの、まくり切れず外へ流れてしまった。それでも「１Ｍは展開なので仕方ない。でも５号艇の宮崎安奈さんにまくられるのが嫌で伸びを意識して調整したらそんなに行かれなかった。エンジンは反応してくれた。伸びに多少余裕があってターン回りも気にならない、いつ