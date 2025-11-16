ボートレース蒲郡のＧ?「マスターズリーグ第９戦第５回ガマの鉄人決定戦」は１５日、予選２日目が行われた。初日ドリーム戦を４カドまくりで制した服部幸男（５４＝静岡）は２日目も好走した。前半７Ｒは３コースからまくって攻めるもバックは３番手争い。しかし、２番手を走る５号艇の高橋慎吾を猛追し３周１Ｍで逆転。２着でゴールした。後半１１Ｒはインからコンマ１３のトップスタートを決めて１Ｍ先マイし、危なげなく