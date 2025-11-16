ボートレース福岡の「ばんえい十勝杯」が１５日に開幕した。森定晃史（４３＝岡山）は１枠で登場した初日１１Ｒ、１Ｍは「外が見えたので握って行ったら、だいぶ外してしまった」と冷や汗をかいたが、なんとか白星発進に成功した。初日はこの１走。調整の時間はあったものの「試運転でエンジンのいい浜野（孝志）選手と似たような感じだったのでノーハンマー」でレースに臨んだ。「１Ｍも外した割に舟は返ってきたし、スリッ