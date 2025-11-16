◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート１―４アデレード・ジャイアンツ＝７回まで＝（１５日・パース）巨人の荒巻悠内野手がウィンターリーグで初打点をマークした。所属するアデレード・ジャイアンツはパース・ヒートとのダブルヘッダーの第２戦に「４番・三塁」で先発出場。１回２死一塁の第１打席で中前安打をマーク。１―１と同点の３回１死一、二塁の第２打席ではライナー性の右前安打を放ち、走者２人