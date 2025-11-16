米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーがポストシーズンツアー２０２５として、１２月１５日に来日イベントを行い、ＤＦ山根視来ら５選手が参加する。場所は神奈川県川崎市のフロンタウンさぎぬまで、ＬＡギャラクシーサッカー教室や選手トークショー、チャリティーオークションも開催。また同クラブの専属管理栄養士による栄養補給スペシャルレッスンも行われる。参加費は無料で、事前申し込みが必要。問い合わ