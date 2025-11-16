１２日、大型コンテナターミナルのある北部湾港の欽州港区。（ドローンから、欽州＝新華社記者／周華）【新華社南寧11月15日】中国広西チワン族自治区の北部湾港が発表した10月の貨物取扱量は3287万9千トンで、前年同月比22.7％増となった。コンテナ取扱量は94万7100TEU（20フィートコンテナ換算）で、11.3％増だった。１２日、大型コンテナターミナルのある北部湾港の欽州港区。（ドローンから、欽州＝新華社記者／周華）１２日