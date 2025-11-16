【新華社楡林11月15日】黄土高原に位置する中国陝西省楡林市の杏樹嶺風景区がこのほど、朝霧に包まれ幻想的で美しい風景が広がった。薄絹のような霧が、色づいた森をゆっくりと漂い、遠くに連なる山々や古塔、田園風景と調和し、静かで幽玄な冬の情景を描き出した。（記者/都紅剛）