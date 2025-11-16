1995（平成7）年11月16日、韓国の盧泰愚前大統領が、秘密政治資金事件に絡み検察当局に収賄容疑で逮捕され、ソウル拘置所に収監された（写真）。韓国で大統領経験者の逮捕は歴史上初めてだったが、翌月には全斗煥元大統領がクーデターの反乱首謀容疑で逮捕。その後も朴槿恵、李明博、尹錫悦の3氏が逮捕された。