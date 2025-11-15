ハワイ歴57年の長嶋一茂さんがとっておきのハワイを案内します。ハワイで一番落ち着く意外な場所や、ウミガメに遭遇する天国の海。現地のレストランで起きていることとは？100年続く農園で地球環境を考える。来年いよいよ還暦。長嶋一茂さんが考える自由とは？