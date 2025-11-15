テレビ朝日は、現在テレビ朝日系列で放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(毎週日曜午前9時30分)より、11月30日放送の第40話から、「一河角乃(いちかわ・すみの)/ゴジュウユニコーン」役で、志田こはくが出演することを発表した。○志田こはく『暴(あば)太郎(たろう)戦隊(せんたい)ドンブラザーズ』(2022〜2023年)で、ヒロインの「鬼頭はるか／オニシスター」を演じたほか、金曜ナイトドラマ『伝説の頭 翔』（2024年）に出