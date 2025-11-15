（資料写真）神奈川県内で１５日、クマと思われる動物の目撃情報が相次いだ。県警厚木署によると、同日午後１時ごろ、厚木市飯山の県道で「体長３０〜４０センチ位の子グマのようなものが道路を横切った」と車に乗っていた男性から１１０番通報があった。現場付近にはバス停や民家があるという。また、津久井署によると、午後５時４０分ごろ、相模原市緑区で体長約１メートルのクマのような黒い動物が道路を横切ったなどと届け