先発して４回１失点と好投した神大の松平＝神宮明治神宮野球大会第２日は１５日、神宮球場で行われ、大学の部の１回戦で神奈川大（関東２）が東亜大（中国・四国）と対戦し、１０−１と七回コールド勝ちで８強に進んだ。神大は１−１の四回に７番・犬飼から３連打で打線がつながり、４点を勝ち越し、その後も打線が活発だった。犬飼は３安打６打点と活躍した。先発の松平は４回１失点と好投した。神大は１７日、八戸学院大（