◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本11―4韓国（2025年11月15日東京D）北山が「第2先発」テストで好投した。6点を勝ち越した直後の6回に登板。2回を1安打無失点に抑えた。7回2死から下位打線に連続四球を与え「まだまだ課題はあるけど、その後をしっかりと打ち取れたんで最低限はできた」。一方で投球間の時間制限「ピッチクロック」に気を取られて一塁走者への警戒が緩み、盗塁を許したシーンを反省し「今後