◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）日本代表初選出のソフトバンク野村勇内野手（28）と松本裕樹投手（29）が初の国際試合に臨んだ。野村は「2番三塁」で先発出場。2回に三遊間の痛烈な当たりを華麗にさばく好守を見せた。4回の2打席目に打球が天井を直撃する打球を放ち、一度は二塁打かと思われたが判定が覆ってファウルとなる珍事もあった。それでも2つの四球と5打席目に国際試合初安打と