１５日の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」では、高市早苗首相が初の本格論戦に臨んだ国会予算委員会などを取り上げた。高市早苗首相が衆院予算委で、岡田克也氏との論戦の中で台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国側が強烈に抗議している。歴代政権は総じて発言を曖昧にしてきた案件。読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は現状を「これは整理する必要がある。