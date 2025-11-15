脳梗塞やくも膜下出血といった脳血管所外や交通事故や転落事故などが原因で引き起こされる「高次脳機能障害」について解説します。 この障害は、何らかの原因により脳にダメージが及ぶことで様々な症状が現れます。例えば、「聞いたことをすぐ忘れてしまう」「ぼんやりしてミスが多くなってしまう」などです。 これらの症状により日常生活や社会生活に支障をきたしている場合には、すぐに専門機関へ相談することをおすすめ