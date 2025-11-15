４回日本１死二、三塁、適時打を放ち１点返した牧＝東京ドーム野球日本代表が１５日、東京ドームで韓国代表と強化試合第１戦を行い、１１―４で逆転勝ちした。横浜ＤｅＮＡから選出された牧は１打点、石上が２盗塁をマークした。