◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）ロッテ・西川史礁外野手が「７番・左翼」で先発出場し、２安打２打点の活躍でチームの勝利に貢献した。２点差に迫った４回２死二、三塁。２番手右腕の甘く入った初球スライダーを逆方向にはじき返し、右翼線を破った。値千金の同点二塁打には「積極的にいこうと心がけた。１００点の打撃だった」と自画自賛。１打席目も初球