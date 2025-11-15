◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本VS韓国」日本１１−４韓国（１５日・東京ドーム）ソフトバンク・野村勇内野手が「２番・三塁」でフル出場。５回先頭で迎えた第３打席で天井直撃のファウルを放ち、観衆や韓国野手陣を驚かせた。打球はフェアゾーンの天井に当たり、三塁側席に落下。直後はエンタイトル二塁打と判定されたが、韓国側が抗議してファウルとなった。この間、野村は二塁上で韓国野手陣に囲まれて、