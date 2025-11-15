１１日、会場に展示されたスマート重量測定装置。（衡陽＝新華社記者／明星）【新華社衡陽11月15日】中国湖南省衡陽市で11〜13日、中国計量協会主催の「第2回計量儀器装備展」が開かれた。計測・計量装置や産業計量の最新成果を一堂に集め、世界の業界関係者に交流と協力の場を提供した。１１日、送電大手の国家電網が自主開発した高圧用変成器の検査結線ロボットを実演する技術者。（衡陽＝新華社記者／明星）１１日、超音波式