ボートレース住之江の「2025サザンカップ」は15日、3日目が終了した。慌てなかった。3日目2R、斉藤廉（21＝福岡）はカド受け3コースから捲ってきた伊藤喜智の攻撃に耐え、初のインコースセンで逃げ切った。斉藤仁の息子として134期でデビュー。「父親にも相談してコースを取るか、ずっと迷っていましたが、今節からスローを解禁しました」。すぐに結果を出すあたりは父親譲りのセンスか。「2日目までは乗りづらかったけ